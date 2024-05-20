Четыре казахстанца начинают путь на Ролан Гаррос. Перед ними стоит сложная задача

Сегодня, 20 мая, в Париже (Франция) стартует квалификационный турнир Ролан Гаррос. Для того, чтобы попасть в основную сетку соревнований, игрокам нужно выиграть три матча подряд. Казахстанцы в квалификации есть только в мужском турнире. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, что их ждет.

Бороться за выход в основную часть турнира будут четверо казахстанцев: Михаил Кукушкин (№135), Денис Евсеев (№167), Бейбит Жукаев (№171) и Дмитрий Попко (№229). Совсем немного не хватило Тимофею Скатову (№242), чтобы пробиться по рейтингу в квалификацию. И это обидно, так как он в прошлом году прошел в основную сетку парижского турнира, где играл с Григором Димитровым.

Турнирный путь Кукушкина

36-летний теннисист, долгое время являвшийся лидером мужского казахстанского тенниса, попал в число сеянных в квалификации. Ему предоставили 25-й номер посева, и он второй по рейтингу в своей сетке, состоящей из восьми теннисистов.

В первом круге он сыграет с 22-летним швейцарцем Леандро Риди (№151). Это не самый простой соперник, так как в 2022 году он уже обыгрывал Михаила в финале челленджера в Италии. Правда, тот матч прошел на твердом покрытии, а Ролан Гаррос проводится на грунте.

Также в списке потенциальных соперников Кукушкина в следующих раундах значатся: аргентинец Камило Уго Карабелли (№110), швейцарец Марк-Андреа Хюслер (№196), испанец Бернабе Сапата Миральес (№203), британец Оливер Кроуфорд (№205) итальянец Франческо Маэстрелли (№206) и австралиец Ли Ту (№215). Из всей этой группы теннисистов в основную сетку пробьется только один.

У самого Кукушкина 11 матчей на грунте в этом сезоне. В них он одержал шесть побед и потерпел пять поражений. Лучший результат - полуфинал апрельского челленджера в Мадриде (Испания). Михаил десять раз играл в основной сетке Ролан Гаррос, а его лучшим результатом является выход во второй круг.

Турнирный путь Евсеева

30-летний Евсеев лишь во второй раз в карьере сыграет в квалификации турнира "Большого шлема". В начале года он уже предпринял неудачную попытку пробиться на Australian Open, в первом же раунде отбора проиграв украинцу Виталию Сачко.

В первом круге Дениса ждет противостояние с 23-летним Адрианом Андреевым (№236) из Болгарии. Хороший соперник для старта квалификации, с которым можно и нужно играть в свой теннис.

Но общий список участников, претендующих на путевку в сетке Евсеева, довольно внушителен. Конкурентами казахстанца являются двукратный финалист Ролан Гаррос австриец Доминик Тим (№131), итальянцы Джулио Дзеппьери (№148), Стефано Травалья (№194) и Франко Агаменоне (№228), финн Отто Виртанен (№156) и австралиец Дэйн Суини (№237).

С начала сезона Евсеев провел 13 матчей на грунте, одержав семь побед при шести неудачах. Лучшим результатом стал выход в полуфинал челленджера в Оэйраше (Португалия) на прошлой неделе.

Турнирный путь Жукаева

23-летний Жукаев тоже во второй раз в карьере принимает участие в квалификации "Большого шлема". В Австралии в январе он дошел до второго раунда, где уступил французу Уго Гастону.

В первом матче в Париже Бейбита ждет противостояние с аргентинцем Хуаном Мануэлем Серундоло (№178). В рейтинге уроженец Актау опережает 22-летнего соперника на семь позиций. Прежде они ни разу не играли друг с другом.

В общем списке претендентов на путевку в основу есть аргентинец Факундо Багнис (№119), итальянец Стефано Наполитано (№125), чилиец Томас Барриос Вера (№157), японец Синтаро Мочидзуки (№163), доминиканец Ник Хардт (№195) и хорват Дино Прижмич (№199). Сетка очень непростая, тем более, что для некоторых из соперников грунт - родная стихия.

В 2024 году Жукаев провел на грунте девять матчей, выиграв шесть из них. Он добрался до четвертьфиналов на челленджерах в Мехико (Мексика) и Оэйраше (проиграл там Евсееву).

Турнирный путь Попко

27-летний Попко 16 раз участвовал в квалификациях "Больших шлемов", но ни разу не проходил в основную сетку! Трижды он добирался до финалов отбора, в том числе на Ролан Гаррос-2020, но раз за разом проигрывал, останавливаясь в шаге от выхода в основу. Это его первая квалификация с US Open-2022.

В стартовом круге его ждет матч с местным теннисистом Валентеном Ройе (№200). Ранее их пути не пересекались. Но сам факт того, что Ройе - француз, заранее говорит о том, что 22-летний спортсмен без поддержки с трибун не останется. Дмитрию нужно быть к этому готовым.

В числе его потенциальных соперников есть бразилец Тьяго Монтейро (№84), австриец Юрий Родионов (№138), боливиец Уго Дельен (№168), испанец Даниэль Ринкон (№183), тунисец Азиз Дугаз (№227) и француз Кириан Жаке (№234). Как видим, в мировом рейтинге Попко опережает только Жаке.

Зато Попко максимально усердно готовился к главному грунтовому старту. С начала года он провел лишь один турнир на харде, а все остальные - на грунте. На медленном покрытии он одержал 40 побед и потерпел 12 поражений, и все это с начала 2024 года. В текущем сезоне он выиграл пять турниров ITF на грунте, а еще на одном дошел до финала. Но самым лучшим результатом стал выход в финал челленджера в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Когда сыграют казахстанцы?

Сегодня, 20 мая, первые матчи проведут Жукаев и Евсеев. Уже в 13:00 по казахстанскому времени на восьмом корте начнется противостояние Бейбита и аргентинца Серундоло. А вторым запуском на третьем корте, ориентировочно в 14:20, выявят сильнейшего Евсеев и болгарин Андреев.

Это значит, что Кукушкин и Попко свою квалификацию начнут уже завтра, 21 мая.

Кроме того, не забываем, что в основной сетке одиночных турниров Ролан Гаррос выступят четверо казахстанцев. Это Елена Рыбакина (№4) и Юлия Путинцева (№37) у женщин, а также Александр Бублик (№19) и Александр Шевченко (№61) у мужчин.

Напомним, что квалификация Ролан Гаррос продлится с 20 по 24 мая включительно. Основная сетка стартует уже в воскресенье, 26 числа.