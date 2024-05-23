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В финале против Швентек? Стал известен путь Рыбакиной к титулу Ролан Гаррос

В финале против Швентек? Стал известен путь Рыбакиной к титулу Ролан Гаррос
©ktf.kz

Стал известен возможный путь четвертой ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной к титулу на Ролан Гаррос-2024, передают Vesti.kz.

Первой соперницей Рыбакиной станет бельгийка Грет Миннен, а дальше возможны различные варианты.

Полностью потенциальный путь Рыбакиной выглядит так:

Первый круг - Грет Миннен;

Второй круг - Анжелика Кербер/Аранча Рус;

Третий круг - Элизе Мертенс/Петра Мартич;

Четвертый круг - Элина Свитолина/Каролина Плишкова/Анастасия Павлюченкова;

Четвертьфинал - Чжэн Циньвэнь/Анна Калинская/Жасмин Паолини/Бьянка Андрееску;

Полуфинал - Арина Соболенко/Мария Саккари/Дарья Касаткина/Виктория Азаренко;

Финал - Ига Швентек/Кори Гауфф/Онс Жабер/Маркета Вондроушова/Даниэль Коллинз.

Матчи основных сеток будут проходить с 26 мая по 9 июня. В прошлом году Ролан Гаррос в одиночке выиграла Ига Швентек из Польши. 

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Метки:
Ролан Гаррос Рыбакина Елена WTA Казахстан теннис

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