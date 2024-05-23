В финале против Швентек? Стал известен путь Рыбакиной к титулу Ролан Гаррос

Стал известен возможный путь четвертой ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной к титулу на Ролан Гаррос-2024, передают Vesti.kz.
Первой соперницей Рыбакиной станет бельгийка Грет Миннен, а дальше возможны различные варианты.
Полностью потенциальный путь Рыбакиной выглядит так:
Первый круг - Грет Миннен;
Второй круг - Анжелика Кербер/Аранча Рус;
Третий круг - Элизе Мертенс/Петра Мартич;
Четвертый круг - Элина Свитолина/Каролина Плишкова/Анастасия Павлюченкова;
Четвертьфинал - Чжэн Циньвэнь/Анна Калинская/Жасмин Паолини/Бьянка Андрееску;
Полуфинал - Арина Соболенко/Мария Саккари/Дарья Касаткина/Виктория Азаренко;
Финал - Ига Швентек/Кори Гауфф/Онс Жабер/Маркета Вондроушова/Даниэль Коллинз.
Матчи основных сеток будут проходить с 26 мая по 9 июня. В прошлом году Ролан Гаррос в одиночке выиграла Ига Швентек из Польши.
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