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Реклама Новости спорта Теннис ATP Сегодня 17:52 Комментарии Стали известны первые соперники Бублика и Шевченко на Ролан Гаррос ©ktf.kz Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Александр Шевченко узнали своих первых соперников на Ролан Гаррос-2024, передают Vesti.kz. В первом круге одиночного разряда Шевченко сыграет с россиянином Асланом Карацевым, а Бублик встретится против квалифаера (победитель квалификационного турнира). В прошлом году победителем Открытого чемпионата Франции стал Новак Джокович из Сербии. Ранее определились соперницы Елены Рыбакиной и Юлии Путинцевой, подробности - здесь. Матчи основных сеток пройдут с 26 мая по 9 июня. Поделиться в соц. сетях:













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