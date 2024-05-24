Рыбакина "получила" финал Ролан Гаррос. Известна соперница

Американское издание Sports Illustrated сделало прогноз на решающие матчи Открытого чемпионата Франции, передает Vesti.kz.
Так, по мнению ресурса, в полуфиналах борьба развернется между четырьмя теннисистками: полькой Игой Швентек, белорусской спортсменкой Ариной Соболенко, представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной и Кори Гауфф из США.
"Полуфиналы: Швентек победит Гауфф; Рыбакина обыграет Соболенко;
Финал: Швентек победит Рыбакину", - отмечается в публикации.
Рыбакина узнала свое место в новом мировом рейтинге
Напомним, что первой соперницей Елены Рыбакиной на Ролан Гарросс станет бельгийка Грет Миннен, занимающая 86-е место в рейтинге WTA.
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