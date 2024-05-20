Рыбакина узнала свое место в новом мировом рейтинге

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию мирового рейтинга в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

Продолжение 1. Соболенко обошла Рыбакину в чемпионской гонке WTA

Лучшая казахстанская одиночница Елена Рыбакина сохранила за собой четвертое место. А вот вторая ракетка страны Юлия Путинцева улучшила свое положение на четыре позиции, поднявшись на 37-ю строчку.

Топ-3 остался без изменений: Ига Швентек (Польша), Арина Соболенко (Беларусь) и Кори Гауфф (США).

Лучшая казахстанская парница Анна Данилина потеряла восемь позиций, опустившись на 59-е место.

Первые две строчки в парном разряде остались за Хсие Су-Вэй (Китайский Тайбэй​) и Элизе Мертенс (Бельгия), тогда как на третью ступеньку взобралась новозеландская теннисистка Эрин Рутлифф, располагавшаяся до этого на три строчки ниже.