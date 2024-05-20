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Соболенко обошла Рыбакину в чемпионской гонке WTA

Соболенко обошла Рыбакину в чемпионской гонке WTA
©wtatennis.com

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленный рейтинг чемпионской гонки сезона 2024 года, сообщают Vesti.kz.

Лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (3583) опустилась со второго места на третье, тогда как с третьей строчки на вторую поднялась белоруска Арина Соболенко (3928). Лидером чемпионской гонки осталась Ига Швентек из Польши (5335).

Напомним, Рыбакина снялась с турнира категории WTA 100 в Риме (Италия), где она должна была защищать титул. О причинах ее решения можно узнать по этой ссылке. На данный момент в активе казахстанки три победы в 2024 году - все на турнирах серии WTA 500 (Брисбен, Абу-Даби, Штутгарт).

Ранее WTA опубликовала рейтинг в одиночном и парном разрядах, подробности - тут.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан теннис

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