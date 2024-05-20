Соболенко обошла Рыбакину в чемпионской гонке WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленный рейтинг чемпионской гонки сезона 2024 года, сообщают Vesti.kz.

Лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (3583) опустилась со второго места на третье, тогда как с третьей строчки на вторую поднялась белоруска Арина Соболенко (3928). Лидером чемпионской гонки осталась Ига Швентек из Польши (5335).

Напомним, Рыбакина снялась с турнира категории WTA 100 в Риме (Италия), где она должна была защищать титул. О причинах ее решения можно узнать по этой ссылке. На данный момент в активе казахстанки три победы в 2024 году - все на турнирах серии WTA 500 (Брисбен, Абу-Даби, Штутгарт).

Ранее WTA опубликовала рейтинг в одиночном и парном разрядах, подробности - тут.