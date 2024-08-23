Определилась первая соперница Елены Рыбакиной на US Open

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Сегодня 11:10
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Стала известна соперница лучшей теннисистки Казахстана Елены Рыбакиной на старте Открытого чемпионата США (US Open), который проходит в Нью-Йорке (США), передают Vesti.kz.

Ею стала австралийка Дестани Айава, занимающая 180-е место в рейтинге WTA. Она пробилась в основную сетку турнира через квалификацию, победив в финале Ану Конюх из Хорватии со счетом 6:3, 6:2.

Ранее Рыбакина, являющаяся четвертой ракеткой мира, и Айава друг с другом не встречались.

Рыбакина узнала свой путь к титулу на US Open

В этом году призовой фонд US Open составляет 26 440 000 долларов. Победительница заработает 3 600 000 долларов, а также получит 2000 рейтинговых очков. Действующей чемпионкой является американка Кори Гауфф (3-е место).

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