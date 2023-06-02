Автор: Димаш Тулегенов

Американка Джессика Пегула (№3) не смогла пробиться в четвертый круг Открытого чемпионата Франции - "Ролан Гаррос". На стадии третьего раунда ее остановила представительница Бельгии Элизе Мертенс (№28). Корреспондент Vesti.kz - о том, как этот результат отразится на рейтинге казахстанки Елены Рыбакиной (№4) по итогам парижского "Большого шлема".

Матч между Пегулой и Мертенс завершился сенсационной победой второй в двух сетах - 6:1, 6:3. В прошлом году Джессика дошла до четвертьфинала "Ролан Гаррос", и в этом розыгрыше свои очки за прошлый сезон она не подтвердила. Поэтому американка, пусть и незначительно, но потеряет в количестве очков.

В Live-рейтинге отрыв Рыбакиной от Пегулы составляет 185 очков, а еще на 65 баллов казахстанка опережает француженку Каролин Гарсию (№5), которая тоже успела проиграть на Открытом чемпионате Франции. Елена уже гарантировала себе по итогам турнира позицию выше, чем у этих двух теннисисток.

Теперь Рыбакина с огромной долей вероятности станет третьей ракеткой мира уже 12 июня, после обновления рейтингов по итогам "Ролан Гаррос". Добраться ни до Иги Швентек (№1), ни до Арины Соболенко (№2), находящихся в топ-2, у казахстанки по итогам соревнований шансов уже не осталось.

При этом есть малая математическая вероятность того, что Рыбакина останется на четвертом месте. Для этого нужна победа Онс Жабер (№7) на этом турнире. При этом Рыбакина не должна добраться до полуфинала. Если же Онс не сможет завоевать титул, то Елена точно станет новой третьей ракеткой мира.

Получается, что ниже четвертой позиции Рыбакина оказаться после "Ролан Гаррос" уже не сможет. А помешать ей войти в топ-3 имеет шансы лишь Жабер.

Напомним, что сама Рыбакина свой матч третьего круга проведет завтра, 3 июня. Ее соперницей будет испанка Сара Соррибес Тормо (№132).

Превью и прямая трансляция матча казахстанской теннисистки за выход в 1/8 финала "Ролан Гаррос"