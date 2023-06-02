Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Теннис WTA

Автор:

Комментарии

Превью и прямая трансляция матча казахстанской теннисистки за выход в 1/8 финала "Ролан Гаррос"

Превью и прямая трансляция матча казахстанской теннисистки за выход в 1/8 финала "Ролан Гаррос"
©Babolat

Сегодня, 2 июня, на Открытом чемпионате Франции - "Ролан Гаррос" пройдет шестой игровой день. Определится первая часть участников 1/8 финала в одиночных разрядах. Также сделать важный шаг во вторую неделю соревнований постарается казахстанка Юлия Путинцева. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о ее предстоящей игре.

Вторая ракетка Казахстана Путинцева (№58) набрала хороший ход на своем любимом турнире "Большого шлема". Да, именно в Париже она дважды добиралась до стадии четвертьфинала (2016, 2018). Однако до третьего раунда на таких соревнованиях она не проходила аж с января 2021-го, когда также вошла в список участниц третьего круга. На последующих восьми "Больших шлемах" 28-летняя Юлия проигрывала либо в первом круге, либо во втором. Поэтому "Ролан Гаррос"-2023 уже стал успешным для нее.

На старте текущего "Ролан Гаррос" Путинцева в двух сетах одолела Марину Заневскую из Бельгии - 7:5, 7:6(3). Во втором раунде казахстанка сотворила сенсацию, оставив за бортом соревнований 19-ю ракетку мира Чжэн Циньвэнь из Китая - 6:3, 4:6, 6:2. 

Теперь ее ждет противостояние с 30-летней американкой Слоан Стивенс (№30). В первую очередь она известна тем, что в 2018 году была третьей ракеткой мира, а в 2017-м выиграла US Open. На "Ролан Гаррос" ее лучшим результатом является выход в финал в 2018-м, когда она в решающей встрече проиграла румынке Симоне Халеп - 6:3, 4:6, 1:6.

В прошлом году Стивенс дошла в Париже до стадии четвертьфинала, поэтому она намерена побеждать дальше, защищать свои очки и улучшать результаты. В первом круге Слоан разгромила 16-ю ракетку турнира чешку Каролину Плишкову - 6:0, 6:4. Во втором раунде она также легко переиграла россиянку Варвару Грачеву - 6:2, 6:1.

Если Юлия не прочь провести побольше времени на корте, играть в длительный и затягивающий теннис, то у Слоан все как раз-таки не так. Казахстанка за два матча провела на арене четыре часа и 46 минут, а Стивенс за такое же количество игр - два часа и 41 минуту. Вероятно, американка будет чуть посвежее, тем более что вчера Путинцева играла еще и в паре.

В целом болельщики давно знают, что на грунте Путинцева способна создать проблемы любому сопернику. Поэтому настраиваться на легкую прогулку Стивенс никто бы не посоветовал. Да, она фаворит с точки зрения рейтинга и того, как играла в предыдущих двух раундах, но сегодня будет новый матч и новая история.

Всего Юлия и Слоан играли друг с другом пять раз, и в счете личных встреч ведет именно представительница Казахстана - 3:2. Причем все их матчи были трехсетовыми и упорными. Американке удалось победить в канадском Торонто в 2017-м - 6:7(4), 6:0, 6:4, а также на домашнем турнире в Цинциннати в 2019-м - 2:6, 6:4, 6:3.

Зато за Юлией остались игры в немецком Нюрнберге в 2018-м - 5:7, 6:4, 7:6(3), австралийском Сиднее в 2019-м - 3:6, 7:6(4), 6:0, а также на Australian Open-2021 - 4:6, 6:2, 6:3. Единственный матч на грунте, прошедший в Нюрнберге, остался за Путинцевой.

Суперфакт: во всех матчах побеждала та теннисистка, которая проигрывала первый сет. Интересно, продолжится ли эта тенденция сегодня. 

Отметим, что матч между Путинцевой и Стивенс пройдет третьим запуском на корте имени Сюзанн Ленглен. Они выйдут на арену ориентировочно в 18:15, сразу по окончании встречи между Лоренцо Сонего и Андреем Рублевым. Победитель игры в 1/8 финала сыграет с лучшей из пары Камилла Рахимова (№82) - Арина Соболенко (№2). 

В прямом эфире матч с участием Юлии покажет один из телеканалов Eurosport. Прямая трансляция в интернете будет доступна по этой ссылке ближе к началу игры. 

Напомним, что свои выступления на "Ролан Гаррос" также продолжают казахстанцы Елена Рыбакина (одиночный разряд), Анна Данилина (женский парный разряд) и Александр Недовесов (мужской парный разряд). Однако они свои следующие матчи проведут уже завтра, 3 июня.

Фото: "Ролан Гаррос"©️

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
теннис теннис большой WTA Путинцева Юлия Казахстан US Open США Australian Open

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus