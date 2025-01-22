Обидчица Рыбакиной сотворила камбэк на Australian Open

Американская теннисистка Мэдисон Киз, занимающая 14-е место в мировом рейтинге, вышла в полуфинал Australian Open, передают Vesti.kz.
В 1/4 финала она победила 27-ю ракетку мира из Украины Элину Свитолину.
Первый сет американка проиграла со счетом 3:6, но последующие два выиграла - 6:3, 6:4, тем самым сотворив камбэк.
Соперницы провели на корте 1 час и 54 минуты. В ходе встречи Киз сделала шесть эйсов и совершила четыре двойные ошибки, тогда как Свитолина выполнила три подачи навылет при одной двойной ошибке.
Напомним, Киз в 1/8 финала остановила первую ракетку Казахстана Елену Рыбакину.
Australian Open-2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой турнира в одиночном разряде является первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко.