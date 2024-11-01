Новый тренер Рыбакиной высказался о сотрудничестве с теннисисткой

Новый тренер Елены Рыбакиной (№5) Горан Иванишевич высказался о сотрудничестве с первой ракеткой Казахстана Еленой Рыбакиной, сообщают Vesti.kz.

Ранее стало известно о сотрудничестве казахстанской теннисной звезды с известным специалистом - появилась реакция Горана.

"Рад вернуться в тур. На этот раз это будет WTA. Рад присоединиться к твоей команде, Елена", - написал Иванишевич на своей странице в социальных сетях.

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В текущем году Иванишевич, побеждавший на Уимблдоне - 2001, прекратил сотрудничество с титулованным соотечественником Новаком Джоковичем, 24 раза побеждавшим на турнирах "Большого шлема".

Напомним, прежним наставником Рыбакиной был хорват Стефано Вуков, с которым казахстанка сотрудничала пять лет. В августе этого года теннисистка прекратила сотрудничество со специалистом, который был отстранен из-за скандала.

Отметим, что казахстанская теннисистка не выходила на корт с конца августа - из-за проблем со здоровьем Елена досрочно снялась с US Open-2024.

В этом сезоне Рыбакина выиграла три турнира - в Брисбене, Абу-Даби и Штутгарте. Однако год оказался нелегким: из-за различных факторов, включая травмы, Рыбакина была вынуждена пропустить 10 турниров и завершила сотрудничество с тренером.