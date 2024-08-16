"Нокаутировала действующую чемпионку". Путинцевой восхитились после сенсации в США

Новости спорта Теннис WTA
Вчера 16:07
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Популярный Х-аккаунт The Tennis Letter прокомментировал сенсационную победу казахстанской теннисистки Юлии Путинцевой (№33) над второй ракеткой мира из США Кори Гауфф на стадии 1/16 финала турнира серии WTA 1000 в Цинциннати (США), передают Vesti.kz.

Громкой сенсацией обернулся матч казахстанки со второй ракеткой мира

"Путинцева победила Гауфф 6-4, 2-6, 6-4 в Цинциннати.

Проигрывая 2-4 в третьем сете.

Юлия нокаутирует действующую чемпионку.

Теперь она обыграла и первую, и вторую ракетку мира в этом году.

Третья победа над топ-10 в 2024 году.

Выиграла 10 из последних 11 матчей.

Она превращает этот сезон в незабываемый", - пишет источник.

Следующую игру Путинцева проведет в ночь на 17 августа против испанки Паулы Бадосы (№37).

Напомним, что на этом турнире также выступала другая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№4), но она неожиданно проиграла в первом же матче.

"Он давил на меня". Казахстанка объяснила сенсационную победу над второй ракеткой мира

Метки:
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