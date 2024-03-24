Нервный срыв Елены Рыбакиной попал на видео

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 12:08
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Отрицательные эмоции казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной, занимающей четвертое место в мировом рейтинге, попали на видео, передают Vesti.kz.

В одном из моментов игры она бросила ракетку на корт, что редко с ней случается:

Ранее Рыбакина вышла в четвертый круг турнира серии WTA 1000 в Майами (США), обыграв американку Тейлор Таунсенд (№72). Следующей соперницей казахстанки будет 18-я ракетка мира из США Мэдисон Киз. Матч состоится 25 марта.

Рыбакина сделала выбор между "карьерой модели и теннисом"

Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан теннис

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