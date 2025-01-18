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Всегда непросто. Первая ракетка России объяснила победу над Путинцевой

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Всегда непросто. Первая ракетка России объяснила победу над Путинцевой ©Depositphotos.com/Stringer_Image

Российская теннисистка Дарья Касаткина (№10) поделилась впечатлениями от своей уверенной победы над представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (№23) в третьем круге Australian Open, сообщают Vesti.kz.

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Российская теннисистка Дарья Касаткина (№10) поделилась впечатлениями от своей уверенной победы над представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (№23) в третьем круге Australian Open, сообщают Vesti.kz.

Матч продлился один час 19 минут и завершился со счетом 7:5, 6:1 в пользу Касаткиной.

"С Юлией всегда непросто - она очень непредсказуемая, очень хорошая теннисистка. Я удивлена тем, что во втором сете было несколько, скажем так, легких геймов. Я очень довольна тем, как выложилась - особенно после того, как уступала 0:3 в первой партии. Очень довольна тем, как боролась.

Сегодня довольно жарко по сравнению с предыдущими днями. Условия и до этого были быстрыми, а сейчас становятся еще быстрее. И огромная разница между матчами утром и вечером - это два разных турнира.

Я предпочитаю играть в первой половине дня, а не ждать. Предпочитаю пораньше закончить работу", - сказала Касаткина после матча.

Следующей соперницей Касаткиной будет американка Эмма Наварро.

Напомним, Путинцева в первом круге соревнований обыграла представительницу Армении Элину Аванесян со счетом - 4:6, 7:5, 6:2. Во втором круге казахстанка победила китаянку Чжан Шуай - 6:2, 6:1.

Australian Open - 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой турнира в одиночном разряде является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

WTA Казахстан теннис большой Путинцева Юлия

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