Всегда непросто. Первая ракетка России объяснила победу над Путинцевой
Российская теннисистка Дарья Касаткина (№10) поделилась впечатлениями от своей уверенной победы над представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (№23) в третьем круге Australian Open, сообщают Vesti.kz.
Российская теннисистка Дарья Касаткина (№10) поделилась впечатлениями от своей уверенной победы над представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (№23) в третьем круге Australian Open, сообщают Vesti.kz.
Матч продлился один час 19 минут и завершился со счетом 7:5, 6:1 в пользу Касаткиной.
"С Юлией всегда непросто - она очень непредсказуемая, очень хорошая теннисистка. Я удивлена тем, что во втором сете было несколько, скажем так, легких геймов. Я очень довольна тем, как выложилась - особенно после того, как уступала 0:3 в первой партии. Очень довольна тем, как боролась.
Сегодня довольно жарко по сравнению с предыдущими днями. Условия и до этого были быстрыми, а сейчас становятся еще быстрее. И огромная разница между матчами утром и вечером - это два разных турнира.
Я предпочитаю играть в первой половине дня, а не ждать. Предпочитаю пораньше закончить работу", - сказала Касаткина после матча.
Следующей соперницей Касаткиной будет американка Эмма Наварро.
Напомним, Путинцева в первом круге соревнований обыграла представительницу Армении Элину Аванесян со счетом - 4:6, 7:5, 6:2. Во втором круге казахстанка победила китаянку Чжан Шуай - 6:2, 6:1.
Australian Open - 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой турнира в одиночном разряде является белорусская теннисистка Арина Соболенко.
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