Всегда непросто. Первая ракетка России объяснила победу над Путинцевой

Российская теннисистка Дарья Касаткина (№10) поделилась впечатлениями от своей уверенной победы над представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (№23) в третьем круге Australian Open, сообщают Vesti.kz.

Матч продлился один час 19 минут и завершился со счетом 7:5, 6:1 в пользу Касаткиной.

"С Юлией всегда непросто - она очень непредсказуемая, очень хорошая теннисистка. Я удивлена тем, что во втором сете было несколько, скажем так, легких геймов. Я очень довольна тем, как выложилась - особенно после того, как уступала 0:3 в первой партии. Очень довольна тем, как боролась.

Сегодня довольно жарко по сравнению с предыдущими днями. Условия и до этого были быстрыми, а сейчас становятся еще быстрее. И огромная разница между матчами утром и вечером - это два разных турнира.

Я предпочитаю играть в первой половине дня, а не ждать. Предпочитаю пораньше закончить работу", - сказала Касаткина после матча.