Неожиданный результат зафиксирован на турнире с участием Рыбакиной

Неожиданным исходом завершился матч второго круга турнира категории категории WTA 1000 в Пекине (Китай), передают Vesti.kz.

29-я ракетка мира из России Анна Калинская (28-й посев) уступила колумбийке Камиле Осорио (№83) в трёх сетах - 1:6, 6:4, 4:6.

Встреча длилась 2 часа 15 минут. За это время Осорио сделала 8 эйсов и совершила 7 двойных ошибок, тогда как Калинская выполнила 1 подачу навылет и допустила 1 двойную ошибку.

В третьем круге Осорио сыграет с Игой Швёнтек (№2) из Польши. Матч запланирован на 29 сентября.

Напомним, что на этом турнире выступает казахстанка Елена Рыбакина (№10). Она начала свой путь со второго круга и обыграла американку Кэти Макнэлли (№90). Следующую игру Рыбакина проведет 29-го числа против немки Евы Лис (№66).

Призовой фонд турнира составляет 8 963 700 долларов США.