Неожиданный результат зафиксирован на турнире с участием Рыбакиной

Неожиданным исходом завершился матч второго круга турнира категории категории WTA 1000 в Пекине (Китай), передают Vesti.kz.
29-я ракетка мира из России Анна Калинская (28-й посев) уступила колумбийке Камиле Осорио (№83) в трёх сетах - 1:6, 6:4, 4:6.
Встреча длилась 2 часа 15 минут. За это время Осорио сделала 8 эйсов и совершила 7 двойных ошибок, тогда как Калинская выполнила 1 подачу навылет и допустила 1 двойную ошибку.
В третьем круге Осорио сыграет с Игой Швёнтек (№2) из Польши. Матч запланирован на 29 сентября.
Призовой фонд турнира составляет 8 963 700 долларов США.