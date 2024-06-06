Названа виновница вылета Рыбакиной с Ролан Гаррос

Обозреватель Павел Ниткин в своей колонке Sports.ru поделился мнением по поводу неожиданного поражения казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в четвертьфинале Ролан Гаррос, передают Vesti.kz.

Напомним, в матче за выход в полуфинал турнира Рыбакина проиграла 15-й ракетке мира из Италии Ясмин Паолини в трех партиях со счетом 2:6, 6:4, 4:6.

"Трудно представить, чтобы Рыбакина могла играть хуже, чем в первом сете. Она как будто не проснулась - очень медленно двигалась, била с прямых ног и ошибалась раз за разом. 16 невынужденных - а у соперницы была всего одна.

Паолини создала брейк-пойнты в каждом гейме на приеме и вполне могла забирать партию с баранкой.

Было понятно, что такая картина вряд ли сохранится весь матч - и потому, что Паолини вряд ли сможет удержать этот уровень, и потому, что Рыбакина вряд ли не прибавит.

Это и случилось. Со второго сета Елена добавила стабильности и плотности ударам, ноги у нее зашевелились, а Паолини наоборот стала больше ошибаться и хуже держала темп. Постепенно возникло ощущение, что Рыбакина перехватила инициативу.

Но Жасмин вцепилась. Она удержала несколько тяжелых геймов в начале третьего сета. При счете 3:4 взяла подачу под ноль. А дальше вернулась Рыбакина первого сета.

Просто хронология гейма при счете 4:4. Елена начала эйсом, а дальше - ошибка, ошибка, ошибка, ошибка.

В следующем гейме, когда Паолини подавала на матч, Рыбакина тоже выдала четыре ошибки - только две из них вынужденных.

Так все и закончилось.

По сути, в этом матче мы увидели двух Паолини - гениальную художницу первого сета и бойца третьей партии. Но если бы Рыбакина сумела поддержать уровень хотя бы на уровне 80% своих возможностей, она бы скорее всего победила.

Так что, по сути, Елена с Ролан Гаррос вышибла себя сама", - написал автор.

Добавим, что в полуфинале Паолини сыграет с 17-летней россиянкой Миррой Андреевой (№38), которая сенсационно победила вторую ракетку мира Арину Соболенко.

В другом 1/2 финала встретятся первая ракетка мира Ига Швентек и третья ракетка планеты американка Кори Гауфф. Польская теннисистка является действующей победительницей Ролан Гаррос.