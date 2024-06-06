Найдено объяснение сенсации от Рыбакиной на Ролан Гаррос

Новости спорта Теннис WTA
Вчера 13:20
©rolandgarros.com

Обозреватель портала Tennis.life Стефан Майлс прокомментировал корреспонденту Vesti.kz сенсационное поражение первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной на Ролан Гаррос-2024.

В четвертьфинале Рыбакина неожиданно проиграла 15-й ракетке мира представительнице Италии Ясмин Паолини. Встреча теннисисток продлилась чуть больше двух часов и завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:4 в пользу итальянки.

"Было ощущение, что Рыбакиной стало плохо в последнем сете. Она действовала немного скованно. Было заметно, что ее соперница вдохновилась после успешного старта в третьем отрезке. Здесь мастерства и опыта оказалось мало. Будем надеяться, что ничего серьезного с Рыбакиной не произошло. Это была настоящая сенсация, ведь по ходу турнира Елена выглядела фаворитом. Это болезненный удар в чемпионской гонке WTA, но не критический. Впереди еще много турниров", - отметил Майер.

В этом году Рыбакина выиграла три титула: в Брисбене (Австралия), Абу-Даби (ОАЭ) и Штутгарте (Германия). Кроме того, казахстанка играла в финалах в Дохе (Катар) и Майами (США). В данный момент она занимает четвертое место в рейтинге WTA.

Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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