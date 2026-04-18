"Много разочарований" - Рыбакина рассказала о проблемах после победного матча

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№2) прокомментировала победу в драматичном четвертьфинальном матче в Штутгарте (Германия) над Лейлой Фернандес (№25). Она честно расскзаала о сложностях, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Честно говоря, я не знаю, потому что ничего не получалось. Особенно в начале было много разочарований. Я просто скатывалась вниз. Подача не шла. Но каким-то образом я нашла в себе силы бороться, и несколько очков во втором сете оказались решающими.

Так я и начала набирать обороты. Это был действительно тяжёлый день. Огромное спасибо всем за поддержку", - сказала Рыбакина в интервью по окончании матча.