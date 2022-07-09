Стали известны призовые казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной за победу в финале "Уимблдона", передает корреспондент Vesti.kz.

23-летняя Рыбакина сенсационно обыграла второго номера мирового рейтинга Онс Жабер из Туниса и получит два миллиона фунтов (свыше одного миллиарда тенге).

Добавим, что казахстанка Рыбакина впервые в карьере вышла в финал турнира "Большого шлема", а в финальном матче одержала волевую победу.

Ранее были разобраны подробности карьеры Рыбакиной, которые привели спортсменку к триумфу в Лондоне.

История и сенсация! Казахстанка Рыбакина выиграла "Уимблдон"

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