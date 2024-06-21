Матч-триллер вывел в полуфинал вторую ракетку Казахстана

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева, занимающая 41-е место в мировом рейтинге, вышла в полуфинал турнира категории WTA 250 в Бирмингеме (Великобритания), передают Vesti.kz.

В четвертьфинале она прошла американку Каролин Долхайд (№61).

Первый сет остался за казахстанкой - 6:3. Второй получился более упорным и непредсказуемым, Путинцева вела 5:3, но впоследствии умудрилась проиграть на тай-брейке - 6:7(2). Но в третьей партии Юлия собралась и победила уверенно - 6:1.

Теннисистки провели на корте 2 часа и 13 минут. Казахстанка сделала 2 эйса и допустила 2 двойные ошибки, тогда как американка отметилась 1 подачей навылет при 4 двойных ошибках.

Следующую игру Путинцева проведет против итальянки Элизабетт Кочаретто (№44) 22 июня.