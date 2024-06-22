"ПСЖ" попал на 100 миллионов. Причина в Мбаппе

Французский нападающий Килиан Мбаппе требует от "Пари Сен-Жермена" 100 миллионов евро, передает Vesti.kz со ссылкой lequipe.

Он хочет получить невыплаченную зарплату и бонусы от команды, сообщает источник от издания.

Француз перешел из "ПСЖ" на правах свободного агента, а 3 июня в "Реале" сообщили о его подписании. Однако, поскольку его контракт с парижанами все еще действует, а Мбаппе находится в расположении сборной Франции, с которой участвует на чемпионате Европы в Германии.

А его презентация состоится 16 июля на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

"Реал" планирует заработать космическую сумму на Мбаппе

Мбаппе с 2017 года выступал за ПСЖ, в составе которого шесть раз выиграл Лигу 1, четыре раза – Кубок Франции, три раза – Суперкубок Франции и дважды – Кубок французской лиги. В прошлом сезоне чемпионата Франции 25-летний нападающий провел 29 матчей, забил 27 голов (из них шесть с пенальти) и сделал семь результативных передач.