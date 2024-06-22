В сборной Франции приняли неожиданное решение по Мбаппе

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе примет участие в товарищеском матче своей сборной, который пройдет между матчами группового этапа Евро-2024, сообщают Vesti.kz.
Напомним, в первом туре группового этапа против Австрии (1:0) Мбаппе получил перелом носа, из-за чего пропустил второй матч против Нидерландов (0:0).
По информации RMC Sport, сегодня, 22 июня, французская команда встретится с дублем "Падеборна". В этом матче сыграют все резервисты сборной Франции, включая Мбаппе, который намерен протестировать защитную маску.
Добавим, накануне французы в матче группы D сыграли вничью со сборной Нидерландов (0:0).
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