Боец оформил первый нокаут в UFC и обратился к Казахстану

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся турнир UFC on ABC 6, в его главном карде выступил российский средневес Шарабутдин Магомедов (12-0), передают Vesti.kz.

Он бился против принявшего бой на коротком уведомлении бразильца Антонио Троколи (12-3). Развязка наступила в заключительном, третьем раунде, когда Магомедов смог удосрочить своего инертного соперника.

Для Магомедова это первая досрочная победа в лучшей лиге мира. Его рекорд в UFC 2-0.

