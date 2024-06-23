Нокаутом в 1-м раунде обернулся главный бой UFC c участием замены Чимаева

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся турнир UFC on ABC 6, в его главном событии встретились экс-чемпион в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер (27-7) и представитель России Икрам Алискеров (15-2), заменивший выбывшего из боя по причине болезни чеченского файтера Хамзата Чимаева (13-0), передают Vesti.kz.

Поединок был рассчитан на пять раундов, но завершился в первом. Сначала Уиттакер потряс соперника в стойке, затем оттеснил к сетке, где его триумфально добил.

Это вторая победа Уиттакера в 2024 году, в то время как Алискеров потерпел первое поражение в UFC при двух победах.

Уиттакер - третий номер рейтинга средневесов UFC.