В Казахстане дали совет дагестанцу после нокаута в главном бою UFC

Известный казахстанский эксперт по смешанным единоборствам и комментатор Айдар Махметов высказался о досрочном поражении россиянина Икрама Алискерова (15-2) от австралийца Роберта Уиттакера (27-7) в главном событии турнира UFC on ABC 6 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передают Vesti.kz.

"В главном бою вечера экс-чемпион среднего веса австралиец Роберт Уиттакер уже на второй минуте 1 раунда брутально нокаутировал вышедшего на замену Хамзату Чимаеву на коротком уведомлении, дагестанца Икрама Алискерова.

Алискеров шел в UFC на серии из двух нокаутов с непростыми соперниками и многие считали, что, несмотря на короткое уведомление, ему будет по силам одолеть прошедшего свой пик экс-чемпиона.

Но Уиттакер красиво поймал Икрама на ударе ногой, зацепив его контр-кроссом. У Алискерова от этого удара "заплясали" ноги и Роберт включил режим убийцы. Загнав Икрама к клетке, точным правым апперкотом он послал дагестанца на канвас и добил там жесткой серией ударов.

Прекрасная и очень нужная победа для Уиттакера, который вернулся в титульную гонку.

Алискерову же нужно что-то делать против быстрых ударов с апперкота. Первый свой нокаут он получил именно с этого удара, в который его отправил Хамзат Чимаев", - написал он в своем телеграм-канале.