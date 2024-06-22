Вторая ракетка Казахстана на разгроме вышла в финал

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№41) вышла в финал турнира категории WTA 250 в Бирмингеме (Великобритания), сообщают Vesti.kz.

В 1/2 финала Путинцева встречалась с итальянкой Элизабет Кочаретто (№44). По итогам двух сетов казахстанка выиграла - 6:2, 6:2. Матч продлился один час и 28 минут. На счету Путинцевой четыре эйса и одна двойная ошибка.

Отметим, что в первом сете соперница Путинцевой была вынуждена взять медицинский тайм-аут.

В финале казахстанская теннисистка сыграет с лучшей в противостоянии Айла Томлянович (Австралия) - Анастасия Потапова (Россия).