Вторая ракетка Казахстана на разгроме вышла в финал

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№41) вышла в финал турнира категории WTA 250 в Бирмингеме (Великобритания), сообщают Vesti.kz.
В 1/2 финала Путинцева встречалась с итальянкой Элизабет Кочаретто (№44). По итогам двух сетов казахстанка выиграла - 6:2, 6:2. Матч продлился один час и 28 минут. На счету Путинцевой четыре эйса и одна двойная ошибка.
Отметим, что в первом сете соперница Путинцевой была вынуждена взять медицинский тайм-аут.
В финале казахстанская теннисистка сыграет с лучшей в противостоянии Айла Томлянович (Австралия) - Анастасия Потапова (Россия).
“A 𝐑𝐄𝐌𝐀𝐑𝐊𝐀𝐁𝐋𝐄 point” between Yulia Putintseva & Elisabetta Cocciaretto 🤯#RothesayClassic | @WTA pic.twitter.com/SngJX7onbH— LTA (@the_LTA) June 22, 2024
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