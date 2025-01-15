Лучшая теннисистка Казахстана узнала свою судьбу на Australian Open

Лучшая казахстанская парница Анна Данилина уступила в первом же круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, передают Vesti.kz.

В паре с россиянкой Ириной Хромачевой она проиграла Камилле Рахимовой (Россия) и Саре Соррибес-Тормо (Испания) в двух сетах - 3:6, 1:6.

Встреча длилась 1 час и 16 минут. Победители не отметились эйсами, но допустили три двойные ошибки. Российско-казахстанский дуэт выполнил одну подачу навылет при четырех двойных ошибках.

Во втором круге, 17 января, Рахимова и Соррибес-Тормо сыграют с Ребеккой Шрамковой (Словакия) и Викторией Томовой (Болгария).

Ранее казахстанские теннисисты Александр Бублик и Александр Шевченко также проиграли в первом круге парного разряда Australian Open.