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Разгромом за 18 минут обернулся матч Казахстана на Australian Open

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Разгромом за 18 минут обернулся матч Казахстана на Australian Open ©ktf.kz

Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Александр Шевченко неудачно выступили в первом круге парного разряда Australian Open-2025, передают Vesti.kz.

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Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Александр Шевченко неудачно выступили в первом круге парного разряда Australian Open-2025, передают Vesti.kz.

Они уступили уругвайцу Ариэлю Бехару и американцу Роберту Галлоуэю - 4:6, 1:6. Если первый сет длился 26 минут, то второй проиграли за 18 минут.

В ходе игры казахстанский дуэт сделал три эйса и допустил две двойные ошибки. Оппоненты выполнили четыре подачи навылет и отыграли без двойных ошибок.

Напомним, Шевченко в первом круге одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису уступил третьей ракетке мира из Испании Карлосу Алькарасу. Бублик, в свою очередь, в стартовой игре одиночки проиграл аргентинцу Франсиско Серундоло.

Бублик Александр Шевченко Александр теннис ATP Australian Open

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