Легендарная теннисистка назвала сильные стороны Рыбакиной перед "Ролан Гаррос"

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 12:35
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Легендарная теннисистка Мартина Навратилова подсказала первой ракетке Казахстана Елене Рыбакиной путь к успеху на "Ролан Гаррос", сообщает корреспондент Vesti.kz. 18-кратная победительница турниров "Большого шлема" назвала сильные стороны в игре казахстанки.

"Ее победа в Риме - это очень важно. Сейчас корты не так сильно отличаются от тех, что были в мое время. Поверхности более похожи, чем были, и я думаю, что стили игроков более приспособлены к разным поверхностям. Меня это не удивляет.

Не забывайте, Рыбакина выросла на грунте. Она знает, как на нем двигаться. Она плавно движется, она может нейтрализовать силу мощных ударниц и просто кажется уравновешенной во всех отношениях.

Возможно, это удивит некоторых, но я думаю, что у нее лучшие переходы из всей тройки (Рыбакина, Ига Швентек, Арина Соболенко). Ей становится все комфортнее завершать розыгрыши у сетки. И она может стать лучше с увеличением опыта игры на грунте; когда ты постоянно противостоишь исключительным игрокам, все равно приходится учиться.

В целом, ей легче дается успех за счет более быстрых очков. Главное для нее - быть более терпеливой. Выбор удара для нее - это самая большая область для улучшения. Если бы я была ее тренером, тол сказала бы лишь одно слово: "терпение", - приводит слова Навтратиловой официальный сайт WTA.

WTA назвала опасность для Елены Рыбакиной на "Ролан Гаррос"

Напомним, что лучшим достижением Рыбакиной на кортах "Ролан Гаррос" является выход в четвертьфинал в 2021 году. Это будет ее пятое участие на парижском турнире. Соревнования пройдут с 28 мая по 11 июня.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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