WTA назвала опасность для Елены Рыбакиной на "Ролан Гаррос"

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина во втором круге "Ролан Гаррос" встретится с победительницей матча между Линдой Носковой из Чехии и Данкой Ковинчич из Черногории, сообщает корреспондент Vesti.kz. Официальный сайт WTA предположил сценарий, по которому Рыбакина может сыграть с Носковой.

"Опасность для Рыбакиной может наступить уже во втором раунде. В прошлом году в это же время молодая чешская теннисистка Линда Носкова впечатляюще дебютировала, одолев в трехсетовом триллере Эмму Радукану. Обладающая сильным уларом 18-летняя Носкова, сумела зарекомендовать себя в топ-50 игроков и начнет выступление на турнире с матча против Данки Ковинич. В четвертьфинале Рыбакина может провести реванш прошлогоднего финала "Уимблдона" против седьмого номера посева Онс Жабер из Туниса, либо повторить финал этого года на турнире в Майами против десятого номера посева Петры Квитовой из Чехии", - пишет сайт WTA.

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Напомним, что лучшим достижением Рыбакиной на кортах "Ролан Гаррос" является выход в четвертьфинал в 2021 году. Это будет ее пятое участие на парижском турнире. Соревнования пройдут с 28 мая по 11 июня.

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