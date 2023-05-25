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Встреча с Швентек до финала? Стал известен путь Рыбакиной к титулу "Ролан Гаррос"

Встреча с Швентек до финала? Стал известен путь Рыбакиной к титулу "Ролан Гаррос"
©"Ролан Гаррос"

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина оказалась в верхней части турнирной сетки одиночного разряда "Ролан Гаррос"-2023. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о потенциальном пути четвертой ракетки к титулу в Париже (Франция).

Соперница Рыбакиной по первому кругу по-прежнему не определена. Известно, что ею станет одна из участниц квалификации: либо победительница отборочного цикла, либо Lucky Loser (LL), которой предоставят второй шанс из-за снятия другой спортсменки. 

Елена оказалась в одной половине с первой ракеткой мира и действующей чемпионкой "Ролан Гаррос" полькой Игой Швентек. Встреча с ней возможна на стадии полуфинала. 

Полностью потенциальный путь Рыбакиной к титулу выглядит следующим образом:

Первый круг - квалифаер
Второй круг - Линда Носкова
Третий круг - Шелби Роджерс
Четвертый круг - Беатрис Хаддад-Майя
1/4 финала - Онс Жабер
Полуфинал - Ига Швентек
Финал - Арина Соболенко.

Напомним, что лучшим достижением Рыбакиной на кортах "Ролан Гаррос" является выход в четвертьфинал в 2021 году. Это будет ее пятое участие на парижском турнире. Соревнования пройдут с 28 мая по 11 июня.

Подробнее о соперниках других казахстанцев можете прочитать здесь. Отметим, что в случае победы на "Ролан Гаррос" Рыбакина может стать третьей или второй ракеткой мира. 

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Метки:
теннис теннис большой WTA Рыбакина Елена Казахстан Ролан Гаррос Франция Париж

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