Казахстанская теннисистка впервые в истории обыграла Серену Уильямс

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина обыграла американку Серену Уильямс и впервые в карьере вышла в 1/4 финала "Ролан Гаррос", сообщает корреспондент Vesti.kz. Также она стала первой казахстанской теннисисткой, кто смог обыграть Серену Уильямс. До этого американка выиграла 14 матчей подряд.

Игра, которая продолжалась 1 час 20 минут, завершилась со счетом 6:3, 7:5. Это была первая очная встреча между 21-летней Рыбакиной и 39-летней Уильямс-младшей. На Открытом чемпионате Франции Елена посеяна под 21-м номером, а Серена - под седьмым.

Видео сенсационной победы! Как первая ракетка Казахстана обыграла Серену Уильямс

Теперь Рыбакина сыграет с россиянкой Анастасией Павлюченковой, которая является ее напарницей в парном разряде. Россиянка, посеянная под 31-м номером, в четвертом круге обыграла представительницу Беларуси Викторию Азаренко (15-й номер посева) со счетом 5:7, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 9 минут.

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Завтра, 7 июня, Рыбакина и Павлюченкова сыграют с американкой Николь Меликар и нидерландкой Деми Схурс за выход в четвертьфинал "Ролан Гаррос" в парном разряде.

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