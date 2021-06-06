Теперь возможность для Рыбакиной. Как казахстанские теннисистки играли против Серены Уильямс

Димаш Тулегенов

Сегодня, 6 июня, на парижских кортах "Ролан Гаррос" впервые в карьере за выход в 1/4 финала сыграет казахстанка Елена Рыбакина. Ее соперницей будет живая легенда, 23-кратная обладательница титулов турниров "Большого шлема" в одиночном разряде Серена Уильямс. Корреспондент Vesti.kz вспомнил все матчи именитой американки в противостоянии с казахстанскими соперницами. Подробнее о статистике - в этом материале.

Это будет первая очная встреча между 21-летней Рыбакиной и 39-летней Уильямс-младшей. На Открытом чемпионате Франции Елена посеяна под 21-м номером, а Серена - под седьмым.

На этом турнире Рыбакина не проиграла ни сета. Она в двух партиях разобралась с Эльзой Жакемо из Франции, Нао Хибино из Японии и Еленой Весниной из России.

Что касается Уильямс, являющейся трехкратной победительницей "Ролан Гаррос" в одиночке, то в текущем розыгрыше она одолела румынок Ирину-Камелию Бегу и Михаэлу Бузарнеску, а также свою соотечественницу Даниэль Коллинз. Зацепить партию у великой чемпионки смогла лишь Бузарнеску во втором круге.

Как играла Серена с другими теннисистками из Казахстана?

Больше всего от Серены доставалось Ярославе Шведовой. Целых пять раз пересекались их пути на официальных турнирах, а трижды это происходило на соревнованиях категории "Большого шлема". Ярославе удалось взять лишь один сет в пяти встречах:

2009, Монреаль (Канада, хард), 1/16 финала. Уильямс 6:3, 6:2 Шведова;

2012, "Уимблдон" (Великобритания, трава), 1/8 финала. Уильямс 6:1, 2:6, 7:5 Шведова;

2013, US Open (США, хард), 1/16 финала. Уильямс 6:3, 6:1 Шведова;

2014, Майами (США, хард), 1/32 финала. Уильямс 7:6(7), 6:2 Шведова;

2016, US Open (США, хард), 1/8 финала. Уильямс 6:2, 6:3 Шведова.

Счет по личным встречам: 5-0 в пользу Уильямс;

Счет по сетам: 10-1 в пользу Уильямс;

Счет по геймам: 64-34 в пользу Уильямс.

Трижды пыталась навязать борьбу Серене Юлия Путинцева. Пять лет назад казахстанская теннисистка была в сете от того, чтобы победить Уильямс в четвертьфинале "Ролан Гаррос", но не сложилось:

2013, Мадрид (Испания, грунт), 1/32 финала. Уильямс 7:6(5), 6:1 Путинцева;

2016, Индиан-Уэллс (США, хард), 1/16 финала. Уильямс 7:6(2), 6:0 Путинцева;

2016, "Ролан Гаррос" (Франция, грунт), 1/4 финала. Уильямс 5:7, 6:4, 6:1 Путинцева.

Счет по личным встречам: 3-0 в пользу Уильямс;

Счет по сетам: 6-1 в пользу Уильямс;

Счет по геймам: 43-25 в пользу Уильямс.

Еще три встречи Серена провела против Зарины Дияс. Но ей, в отличие от Ярославы и Юлии, ни разу не удалось выиграть у Уильямс даже одного сета:

2015, Индиан-Уэллс (США, хард), 1/16 финала. Уильямс 6:2, 6:0 Дияс;

2016, Майами (США, хард), 1/16 финала. Уильямс 7:5, 6:3 Дияс;

2018, Индиан-Уэллс (США, хард), 1/64 финала. Уильямс 7:5, 6:3 Дияс.

Счет по личным встречам: 3-0 в пользу Уильямс;

Счет по сетам: 6-0 в пользу в Уильямс;

Счет по геймам: 38-18 в пользу Уильямс.

Дважды и без особых проблем Серена разбиралась с Галиной Воскобоевой. Последняя их встреча состоялась восемь лет назад:

2012, Рим (Италия, грунт), 1/32 финала. Уильямс 6:2, 6:3 Воскобоева;

2013, US Open (США, хард), 1/32 финала. Уильямс 6:3, 6:0 Воскобоева.

Счет по личным встречам: 2-0 в пользу Уильямс;

Счет по сетам: 4-0 в пользу Уильямс;

Счет по геймам: 24-8 в пользу Уильямс.

Еще один раз Уильямс победила уже экс-казахстанку, на тот момент защищавшую честь нашей страны, Сесиль Каратанчеву:

2013, Бостад (Швеция, грунт), 1/16 финала. Уильямс 6:1, 6:2 Каратанчева.

Счет по личным встречам: 1-0 в пользу Уильямс;

Счет по сетам: 2-0 в пользу Уильямс;

Счет по геймам: 12-3 в пользу Уильямс.

Общая статистика против соперниц из Казахстана:

Счет личных встреч: Уильямс 14-0 Казахстан;

Счет по сетам: Уильямс 28-2 Казахстан;

Счет по геймам: Уильямс 181-88 Казахстан.

Лишь раз Уильямс уступила экс-казахстанской теннисистке, уроженке Алматы Елене Лиховцевой, выступавшей на тот момент за Россию. В 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии-2000 Лиховцева победила Серену со счетом 6:3, 6:3. Елене удалось выиграть лишь раз в пяти встречах против американки.

Матч между Рыбакиной и Уильямс пройдет на главной арене турнира - Корте имени Филиппа Шатрие. Игра запланирована на третий запуск, она начнется не ранее 21:45 по времени Нур-Султана.

Матч покажет в прямом эфире один из телеканалов Eurosport. Его можно будет посмотреть по телевидению, а также по одной из следующих ссылок:

EUROSPORT 1

EUROSPORT 2

Напомним, что Рыбакина впервые в карьере вышла в 1/8 финала на турнире "Большого шлема". Лучшими результатами казахстанских теннисисток на "Ролан Гаррос" был четвертьфинал. Дважды до этой стадии добирались Шведова и Путинцева.

Фото: Yonex Tennis (1), "Ролан Гаррос" (2)©️

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