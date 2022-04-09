Казахстанская теннисистка впервые с 2018 года покинет топ-50 рейтинга WTA

Вторая ракетка страны Юлия Путинцева по итогам текущей недели покинет топ-50 мирового рейтинга WTA. Это произойдет впервые с сентября 2018 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На этой неделе 27-летняя Путинцева проиграла уже во втором круге турнира в Чарльстоне (Южная Каролина, США). Из-за этого в Live-рейтинге Юлия уже сейчас потеряла шесть позиций и опустилась с 46-й строчки на 52-ю.

Шансов на сохранение позиции в топ-50 по итогам текущей недели у казахстанки уже нет. Теперь она окажется за пределами полусотни лучших впервые с сентября 2018 года. Тогда Юлия занимала 61-е место в мировой табели о рангах.

Несмотря на падение в рейтинге, Путинцева продолжит уверенно занимать второе место среди лучших казахстанских теннисисток. В Live-рейтинге Елена Рыбакина находится на 19-й строчке, а Зарина Дияс - на 113-й. Эти спортсменки составляют женский топ-3 среди представительниц Казахстана.

Напомним, что уже на следующей неделе женская сборная Казахстана сыграет с командой Германии в рамках Кубка Билли Джин Кинг.

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