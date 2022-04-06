Путинцева уступила во втором круге крупного турнира в США

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева уступила во втором круге турнира категории WTA 500 в Чарльстоне (Южная Каролина, США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче с американкой Амандой Анисимовой был зафиксирован счет 1:6, 2:6. Матч продолжался три часа и шесть минут.

Отметим, что в первом круге Путинцева одолела другую американку Робин Андерсон - 6:2, 7:6.

Еще одна казахстанка Елена Рыбакина во втором круге турнира должна сыграть с украинкой Ангелиной Калининой.

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