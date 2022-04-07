Тсонга завершает карьеру: делал шоу в Казахстане и был пятой ракеткой мира

Известный французский теннисист Жо-Вильфрид Тсонга объявил о скором завершении профессиональной карьеры. Спортсмен сообщил, что его последним турниром будет домашний "Ролан Гаррос", который пройдет в мае-июне в Париже (Франция). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о главных достижениях Тсонга, а также о том, что его связывает с Казахстаном.

На следующей неделе теннисист отпразднует свой 37-й день рождения. Он является одним из ярких представителей французского тенниса конца нулевых и начала десятых. На счету Жо-Вильфрида 18 титулов в одиночном разряде на турнирах АТР, а в 2012-м он добирался до пятой строчки в мировой классификации.

Лучшим достижением на турнирах "Большого шлема" стал выход в финал на Australian Open-2008. Это был вообще первый финал в АТР-туре для француза, и в нем он сумел выиграть стартовый сет - 6:4. Но следующие три партии остались за сербом Новаком Джоковичем, который в тот вечер завоевал первый титул серии Grand Slam (сейчас у него их 20) - 4:6, 3:6, 6:7(2).

Еще пять раз Тсонга добирался до стадии полуфинала. Дважды это происходило на "Ролан Гарросе" (2013, 2015) и "Уимблдоне" (2011, 2012), и однажды на Australian Open (2010). Также на счету Жо-Вильфрида две победы на турнирах категории ATP Masters 1000 и триумф в Кубке Дэвиса-2017. На юношеском уровне Тсонга побеждал на Открытом чемпионате США в 2003 году.

За свою карьеру он по шесть раз обыграл Роджера Федерера и Джоковича, четыре раза оказался сильнее Рафаэля Надаля, трижды огорчил Стэна Вавринку, два раза оставил не у дел Энди Маррея. Также он ведет в счете личных встреч против Ллейтона Хьюитта (4-0), Карлоса Мойи (2-0), Доминика Тима (2-1), Александра Зверева (2-1), Марата Сафина (1-0), Стефаноса Циципаса (1-0) и других известных теннисистов.

Против казахстанских теннисистов у Тсонга общий счет 5-0. Трижды он обыграл Андрея Голубева, а самым сложным получился матч первого круга на "Уимблдоне" в 2009 году. Тогда Жо-Вильфриду пришлось хорошенько постараться, чтобы сломить сопротивление Голубева - 6:3, 5:7, 7:6(4), 7:6(5).

Также Тсонга играл против Алексея Кедрюка и Александра Недовесова. Кедрюка француз обыграл на домашнем турнире ITF в 2007 году, а Недовесова одолел в трех сетах на US Open-2014 в рамках второго круга.

Но еще больше с Казахстаном Жо-Вильфрида связывает его приезд в 2014 году на благотворительный показательный матч против Надаля в Нур-Султане. Тогда Рафа занимал вторую строчку в мировом рейтинге АТР, а Тсонга был на 12-м месте.

В матче, который прошел в столичном Национальном теннисном центре, победу одержал Надаль - 6:7(2), 6:3, 6:4. Но Тсонга и Рафа сделали настоящее шоу для местных любителей тенниса, большинство из которых впервые увидели звезд мировых кортов своими глазами.

Интересно, что вживую за ходом встречи тогда наблюдал на тот момент действующий Президент РК Нурсултан Назарбаев, а также Касым-Жомарт Токаев, являющийся Главой государства в настоящее время.

Отметим, что в последние годы у Тсонга было немало проблем со здоровьем, из-за которых он выбывал из строя на долгий срок. За свою карьеру он заработал 22,4 миллиона долларов призовых, или 10,4 миллиарда тенге.

Фото: Tennis World USA (1, 2), Vesti.kz (3, 4)©️

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