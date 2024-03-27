Казахстанская теннисистка остановила Майка Тайсона: видео

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Сегодня 12:19
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Курьезный момент случился во время матча 1/4 финала на турнире категории WTA-1000 в Майами (Флорида, США) между казахстанкой Юлией Путинцевой и экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко из Беларуси, передают Vesti.kz.

Эпизод случился в первом сете при счете 2:0 в пользу Путинцевой. Во время подачи Азаренко камеры выхватили на трибунах легендарного боксера Майка Тайсона, которого задержала охрана. Американец не смог пройти на свое место - ему пришлось ждать завершения розыгрыша.

Сам матч завершился со счетом 7:6, 6:1, 6:3 в пользу Азаренко.

В полуфинале Miami Open белорусская теннисистка сыграет с первой ракеткой Казахстана - Еленой Рыбакиной.

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