Казахстанская теннисистка оформила разгром на "Ролан Гаррос"

Новости спорта Теннис WTA
Вчера 23:01
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Казахстанская теннисистка Анна Данилина провела первый матч в женском парном разряде "Ролан Гаррос". Вместе с венгеркой Тимея Бабош она обыграла румынско-японский дуэт Моника Никулеску - Макото Ниномия, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:1 в пользу казахстанско-венгерской пары, не отметившейся ни одним эйсом, но отыгравшей без двойных ошибок. Соперницы не выполнили ни одной подачи навылет, но при этом не допустили двойных ошибок. Игра длилась 1 час и 4 минуты.

Во втором круге, 2 июня, Данилина и Бабош сыграют с тайваньской парой Латиша Чань - Хао-Чин Чань.

Напомним, что ранее Данилина проиграла в матче первого круга смешанного разряда (микста).

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Метки:
Данилина Анна Ролан Гаррос

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