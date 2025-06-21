Казахстанка узнала первую соперницу на турнире за 500 миллионов

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (№27) узнала соперницу по первому кругу на соревнованиях WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия). Ее соперницей станет Мария Саккари (№86) из Греции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Турнир в Германии пройдет с 22 по 28 июня. Общий призовой фонд составляет 1,06 миллиона долларов США (556 миллионов тенге).



В личном противостоянии 29-летняя Саккари ведет у 30-летней Путинцевой со счетом 2:1. Причем две последние встречи остались за представительницей Греции.

Это будет первый матч между Юлией и Марией с 2020 года. Отмечается, что матч между ними пройдет в воскресенье, 22 июня.

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