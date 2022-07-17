Казахстанка Рыбакина ворвалась в рейтинг лучших теннисистов мира

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина ворвалась в рейтинг лучших теннисистов мира по доходом за год, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В обновленном рейтинге, опубликованном Relevant | Tennis Stats & Info, Рыбакина занимает седьмое место с заработком в 3,3 миллиона долларов. Причем большую часть из этой суммы - 2,3 миллиона долларов казахстанка заработала за победу на "Уиблдоне".
Первое место в рейтинге сохранила польская теннисистка Ига Свентек, заработавшая в 2022 году 6,6 миллиона долларов. Следом за ней идут испанцы Рафаэль Надаль (6,4) и Карлос Алькарас (4,3).
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Также в топ-16 теннисистов по доходам в 2022 году вошли:
4. Новак Джокович - 4,2 миллиона долларов;
5. Стефанос Циципас - 3.6;
6. Онс Жабер - 3,4;
7. Елена Рыбакина - 3,3;
8. Каспер Рууд - 2,9;
9. Тейлор Фриц - 2,6;
10. Александр Зверев - 2,6;
11. Даниил Медведев -2,5;
12. Эшли Барти -2,3;
13. Хуберт Гуркач - 2,1;
14. Феликс Оже-Альяссим - 2,1;
15. Андрей Рублев - 2;
16. Янник Синнер - 2.
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