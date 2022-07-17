Казахстанка Рыбакина ворвалась в рейтинг лучших теннисистов мира

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина ворвалась в рейтинг лучших теннисистов мира по доходом за год, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В обновленном рейтинге, опубликованном Relevant | Tennis Stats & Info, Рыбакина занимает седьмое место с заработком в 3,3 миллиона долларов. Причем большую часть из этой суммы - 2,3 миллиона долларов казахстанка заработала за победу на "Уиблдоне".

Первое место в рейтинге сохранила польская теннисистка Ига Свентек, заработавшая в 2022 году 6,6 миллиона долларов. Следом за ней идут испанцы Рафаэль Надаль (6,4) и Карлос Алькарас (4,3).

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Также в топ-16 теннисистов по доходам в 2022 году вошли:

4. Новак Джокович - 4,2 миллиона долларов;

5. Стефанос Циципас - 3.6;

6. Онс Жабер - 3,4;

7. Елена Рыбакина - 3,3;

8. Каспер Рууд - 2,9;

9. Тейлор Фриц - 2,6;

10. Александр Зверев - 2,6;

11. Даниил Медведев -2,5;

12. Эшли Барти -2,3;

13. Хуберт Гуркач - 2,1;

14. Феликс Оже-Альяссим - 2,1;

15. Андрей Рублев - 2;

16. Янник Синнер - 2.

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