Возвращение чемпионки: где и когда сыграет Елена Рыбакина после победы на "Уимблдоне"

Победа на "Уимблдоне" стала самым большим событием в карьере казахстанки Елены Рыбакиной. После этого успеха в разы увеличилась ее фан-база, и многие болельщики уже не могут дождаться возвращения чемпионки на корт. Корреспондент Vesti.kz - о том, где и когда теперь будет выступать Елена.

После триумфа на "Уимблдоне" Елена получила как минимум трехнедельный отпуск. Это касается именно турниров, ведь тренироваться и поддерживать себя в форме, так или иначе, 23-летняя спортсменка будет неизменно.

На пресс-конференции в Нур-Султане Рыбакина подтвердила, что следующие свои турниры проведет уже в США, и это будут подготовительные соревнования к четвертому "Большому шлему" в году - US Open, который пройдет с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке.

Ожидается, что Рыбакина выступит на турнире категории WTA 500 Mubadala Silicon Valley Classic в Сан-Хосе (Калифорния, США). Эти соревнования состоятся на хардовом покрытии с 1 по 7 августа. Ожидается, что, помимо Елены, там выступят много других топов: Мария Саккари, Паула Бадоса, Онс Жабер и не только.

Дальнейшее расписание предугадать уже не составляет труда. С 8 по 14 августа в Торонто (Канада) пройдет престижный турнир категории WTA 1000 National Bank Open presented by Rogers, а неделю спустя соревнования такого же уровня состоятся в Цинциннати (США) - Western & Southern Open.

Затем останется еще одна неделя до старта Открытого чемпионата США, и при желании Елена сможет сыграть на одном из турниров WTA 250 - в Кливленде (Огайо, США) или Гранби (Канада). Но велика вероятность, что Рыбакина воспользуется недельной передышкой перед большими стартами в Нью-Йорке.

В ближайшие две недели на корте Рыбакину мы не увидим. Сейчас у нее очень важный процесс восстановления, как физического, так и морального. В последние дни Елена испытала на себе небывалый уровень популярности и занятости, было много перелетов и бессонных ночей, пресс-конференций и других массовых мероприятий. Да и две недели на "Уимблдоне" - это не шутки.

Будем надеяться, что лучшая теннисистка страны хорошенько отдохнет и зарядится запасом энергии перед американской серией турниров.

Рыбакина обратилась к своей команде после триумфа на "Уимблдоне"

Фото: US Open, "Уимблдон"©️

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