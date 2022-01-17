Казахстан понес первую потерю на Australian Open

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (42-е место в рейтинге WTA) проиграла в первом круге Australian Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Она уступила француженке Хармони Тан (107) в двух сетах - 3:6, 3:6. Встреча продлилась 1 час и 20 минут, в ее ходе Юлия выполнила две подачи навылет, тогда как у Тан их было три. При этом казахстанка отыграла без двойных ошибок против четырех у соперницы.

Таким образом, Казахстан понес первую потерю в одиночном разряде. Между тем Путинцева через несколько дней сыграет в парном разряде вместе с чемпионкой АО-2020 Софьей Кенин из США.

Сегодня, 17 января, свои матчи также проведут Александр Бублик и Михаил Кукушкин.