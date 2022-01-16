Кто первый? Появилось расписание матчей казахстанцев на Australian Open

В первый день Australian Open, который стартует 17 января, сыграют три представителя Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz. Начало матчей на всех кортах в 06:00 по времени Нур-Султана.

Так, первой от Казахстана сыграет Юлия Путинцева (42-е место в рейтинге WTA), которой будет противостоять француженка Хармони Тан (107). Начало матча на корте под номером 16 запланировано на 06:00.

Вторым запуском на 12-й корт выйдут первая ракетка Казахстана Александр Бублик (35-е место в рейтинге ATP) и американец Эрнесто Эскобедо (141).

Также 17 января сыграет Михаил Кукушкин (180). Его матч против американца Томми Пола (41) состоится на 17-м корте четвертым запуском.

Напомним, помимо Путинцевой, Бублика и Кукушкина, в одиночных разрядах также сыграют Елена Рыбакина и Зарина Дияс, которые встретятся между собой, и Тимофей Скатов. Ему будет противостоять словак Норберт Гомбош.

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