Камбеком обернулся матч Путинцевой на Australian Open-2025

Казахстанка Юлия Путинцева провела первый матч на Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне, передают Vesti.kz.

В матче первого круга Путинцева, занимающая 23-е место в рейтинге WTA, встречалась с 41-й ракеткой мира Элиной Аванесян, представляющей Армению.

Первый сет остался за сопернице 6:4, однако во втором Путинцева сумела отыграться (7:5). В решаюшей, третьей партии казахстанка не остаивла шансов Аванесян, одержав победу со счетом 6:2.

Это было второе противостояние между бывшими россиянками. В 2023 году, в квалификации турнира в Пекине (Китай), Юлия выиграла со счетом 6:1, 6:4.

Во втором круге Australian Open-2025 Путинцева сыграет против китаянки Чжан Шуай (№204).

Ранее первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина с победы стартовала на Australian Open-2025, а вот Александр Бублик проиграл свой первый матч в Мельбурне.

Australian Open - 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой турнира в одиночном разряде является белорусская теннисистка Арина Соболенко.