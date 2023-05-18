Какие изменения в рейтинге и сколько денег принесла Рыбакиной победа над первой ракеткой мира

Автор: Димаш Тулегенов

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина первый раз в карьере пробилась в полуфинал крупного римского турнира WTA 1000 - Internazionali BNL d'Italia. Корреспондент Vesti.kz - вкратце о том, как победа в четвертьфинале сказалась на рейтинге и призовых 23-летней спортсменки.

В 1/4 финала Рыбакина, будучи андердогом, сумела одержать победу над первой ракеткой мира полькой Игой Швентек. Соперница не доиграла матч из-за травма при счете 2:6, 7:6(3), 2:2. Теперь Елена, занимающая шестую строчку в рейтинге WTA, в полуфинале сыграет с 20-й ракеткой мира Еленой Остапенко из Латвии.

В Live-рейтинге Рыбакина добавила себе в копилку еще 175 очков. Она по-прежнему гарантирует себе подъем на пятую строчку уже в понедельник. Но это не предел, ведь в случае победы на турнире Елена обойдет француженку Каролин Гарсию и станет четвертой ракеткой мира.

Что касается призовых, то если выход в четвертьфинал гарантировал Рыбакиной 73,9 тысячи евро (36,03 миллиона тенге), то с полуфиналом она заработает уже как минимум 143,4 тысячи евро (69,9 миллиона тенге).

Отметим, что помимо Рыбакиной и Остапенко в полуфинал женского одиночного турнира пробились россиянка Вероника Кудерметова (№12) и украинка Ангелина Калинина (№47). Из всех участниц заключительных стадий Елена является самой высокорейтинговой и единственной представительницей топ-10.

Отметим, что женские полуфинальные матчи состоятся уже завтра, 19 мая, а финал запланирован на субботу, 20 мая. Это последний крупный турнир перед стартом "Ролан Гаррос", основные матчи которого начнутся уже 28 мая.

Находит отговорки и избегает встреч. Как Рыбакина стала "ночным кошмаром" первой ракетки мира?

Фото: Internazionali BNL d'Italia©️