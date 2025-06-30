Кто из казахстанцев сыграет на Уимблдоне? Расписание и прямая трансляция первого игрового дня

Сегодня, 30 июня, стартует розыгрыш основной сетки Уимблдона. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, кто из казахстанцев сыграет в понедельник.

Всего в основной сетке одиночных разрядов выступят пять казахстанцев. Каждый из них уже знает своего соперника по первому кругу.

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В первый день сыграет только Путинцева

Сегодня на лондонском корте выступит только вторая ракетка страны в женском одиночном разряде Юлия Путинцева (№33). В стартовом раунде она сыграет с американкой Амандой Анисимовой (№12).

В личном противостоянии 23-летняя Аманда ведет у 30-летней Юлии - 3-1. Жребий сложился для казахстанки не лучшим образом, тем более ей не хватило совсем чуть-чуть, чтобы по рейтингу войти в число топ-32 сеяных и избежать встреч со статусными соперницами в двух стартовых раундах.

Они сыграют четвертым запуском на 15-м корте, ориентировочно в 20:30 по казахстанскому времени.

Прямая трансляция встречи Путинцева - Анисимова и всех других игр будет доступна по этой ссылке ближе к началу матча.

Лучший результат Юлии на Уимблдоне - 1/8 финала в 2024 году, а у Аманды - 1/4 финала в 2022 году.

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Фото: скриншот страницы на официальном сайте Уимблдона