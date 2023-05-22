"Итальянцы, стыдитесь". Фанаты в ярости из-за награждения Рыбакиной

Болельщики раскритиковали организацию церемонии награждения победительницы грунтового турнира WTA 1000 - Internazionali BNL d'Italia в Риме (Италия) Елены Рыбакиной. Во время церемонии ведущие нарушили последовательность процедуры, из-за чего казахстанской теннисистке пришлось самой просить трофей, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".
Реакция фанатов в соцсетях:
"Вам должно быть стыдно! Эта церемония - одно сплошное недоразумение. Никакого уважения к девушкам"
"Это какая-то шутка, а не финал "тысячника". Позор вам. Церемония вручения трофеев была скандальной и непрофессиональной. Вы даже не знали, кто из спортсменок Калинина, а кто - Рыбакина, перепутали награды, порядок вручения"
"WTA, это катастрофа! Кто организует такой важный матч так поздно, когда падает температура и легко получить травму? Позор вам!"
"Один из худших турниров WTA за два года наблюдения за женским теннисом. Итальянцы, стыдитесь"
Напомним, что в финале Рыбакина встречалась с 47-й ракеткой мира - украинкой Ангелиной Калининой, снявшейся с игры из-за травмы левого бедра при счете 6:4, 1:0 в пользу Елены. Благодаря этому успеху казахстанская теннисистка поднялась на рекордное место в мировом рейтинге.