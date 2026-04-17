ИИ назвал победительницу и счёт матча Рыбакина - Фернандес в Штутгарте

Сегодня, 17 апреля, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№2) сыграет против канадки Лейлы Фернандес (№25) в четвертьфинале турнира категории WTA 500 в Штутгарте (Германия), передают Vesti.kz.
Встреча начнётся ориентировочно в 21:30 по времени Астаны.
Искусственный интеллект назвал победительницу предстоящего противостояния.
• Рейтинг: №2 vs №25
• Очные встречи: 2–2 (полное равенство)
• Форма в 2026 году: Рыбакина — ~81% побед
• Фернандес — ~40% побед
Важно: на грунте они ещё не играли между собой
• Рыбакина уверенно прошла в первом матче Диану Шнайдер (№19) со счётом 6:3, 6:4, не отдав ни одного брейк-пойнта
• Фернандес потребовалось три сета, чтобы обыграть представительницу Турции Зейнеп Сёнмез (№79) — 6:7 (2:7), 6:1, 7:6 (7:5)
• Рыбакина — мощная подача, контроль розыгрышей
• Фернандес — цепкая, но уступает в силе и стабильности
• Преимущество в классе и рейтинге — за Рыбакиной
• Лучшая текущая форма — за Рыбакиной
• Но: Фернандес опасна в затяжных матчах и уже обыгрывала её
Победитель: Елена Рыбакина
Счёт: 2:0 по сетам (примерно 6:4, 6:3)Почему именно так:
• Рыбакина сейчас значительно стабильнее
• Её подача на крытом грунте в Штутгарте — серьёзное оружие
• Фернандес чаще проваливается против топ-игроков
Призовой фонд турнира в Штутгарте составляет около 1,21 миллиона долларов, что эквивалентно 571,95 миллиона тенге.
Напомним, Рыбакина выигрывала это соревнование в 2024 году.
Неудобная соперница: чем закончится матч Рыбакиной за выход в полуфинал в Германии?