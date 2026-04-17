ИИ назвал победительницу и счёт матча Рыбакина - Фернандес в Штутгарте

Сегодня, 17 апреля, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№2) сыграет против канадки Лейлы Фернандес (№25) в четвертьфинале турнира категории WTA 500 в Штутгарте (Германия), передают Vesti.kz.

Встреча начнётся ориентировочно в 21:30 по времени Астаны.

Искусственный интеллект назвал победительницу предстоящего противостояния.

Расклад перед матчем

• Рейтинг: №2 vs №25

• Очные встречи: 2–2 (полное равенство)

• Форма в 2026 году: Рыбакина — ~81% побед

• Фернандес — ~40% побед

Важно: на грунте они ещё не играли между собой

• Рыбакина уверенно прошла в первом матче Диану Шнайдер (№19) со счётом 6:3, 6:4, не отдав ни одного брейк-пойнта

• Фернандес потребовалось три сета, чтобы обыграть представительницу Турции Зейнеп Сёнмез (№79) — 6:7 (2:7), 6:1, 7:6 (7:5)

• Рыбакина — мощная подача, контроль розыгрышей

• Фернандес — цепкая, но уступает в силе и стабильности

• Преимущество в классе и рейтинге — за Рыбакиной

• Лучшая текущая форма — за Рыбакиной

• Но: Фернандес опасна в затяжных матчах и уже обыгрывала её

Победитель: Елена Рыбакина

Счёт: 2:0 по сетам (примерно 6:4, 6:3)

• Рыбакина сейчас значительно стабильнее

• Её подача на крытом грунте в Штутгарте — серьёзное оружие

• Фернандес чаще проваливается против топ-игроков

Призовой фонд турнира в Штутгарте составляет около 1,21 миллиона долларов, что эквивалентно 571,95 миллиона тенге.

Напомним, Рыбакина выигрывала это соревнование в 2024 году.

Неудобная соперница: чем закончится матч Рыбакиной за выход в полуфинал в Германии?