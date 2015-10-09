Неудобная соперница: чем закончится матч Рыбакиной за выход в полуфинал в Германии?

Сегодня, 17 апреля, казахстанка Елена Рыбакина (№2) поборется за выход в полуфинал турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия). Её соперницей будет канадка Лейла Фернандес (№25). Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом подробнее.

Вчера, 16 апреля, Рыбакина провела первый матч на грунте в 2026 году, обыграв в двух партиях россиянку Диану Шнайдер (№19) - 6:3, 6:4. Для казахстанки это пятый победный матч кряду в Штутгарте, так как в 2024-м она завоевала на этих кортах титул, а в 2025-м соревнования пропускала.

Матч с неудобной соперницей - у них ничья

В четвертьфинале друг на друга вышли 26-летняя Рыбакина и 23-летняя Фернандес, которые встречались на корте уже четыре раза. И самое интересное здесь, что в личном противостоянии у них паритет - 2:2.

Недавно обе могли сыграть друг против друга на уровне сборных, однако и Рыбакина, и Фернандес отказались от матчей в Кубке Билли Джин Кинг ради подготовки к соревнованиям WTA. Поэтому в Астане между собой играли их соотечественницы (Казахстан выиграл со счётом 3:1).

Два года назад в Дохе (Катар) они впервые сыграли друг с другом, и тоже на стадии 1/4 финала. Рыбакина выиграла со счётом 6:4, 6:2. Однако через полгода Лейла взяла реванш в Цинциннати (США) - 6:3, 6:7(3), 4:6.

В прошлом году между ними прошли ещё две встречи. В июле, в полуфинале Вашингтона (США), Елена вновь не справилась с канадской соперницей, хотя и выиграла стартовый сет - 7:6(2), 6:7(3), 6:7(3). Один из самых напряжённых матчей в карьере Рыбакиной, который продолжался 3 часа и 16 минут.

В октябре они сыграли на соревнованиях в Токио (Япония), где Рыбакиной удалось прервать неудачную серию против Фернандес - 6:4, 6:3 в пользу казахстанки.

Как видим, в каждой из четырёх игр Рыбакина выигрывала первый сет. Но если в двух матчах она одерживала уверенные победы, то в двух других терпела поражения в трёх партиях. Кроме того, это будет первый матч между Еленой и Лейлой на грунте.

Свежесть - большое преимущество Рыбакиной

Рыбакина не прочь повторить позапрошлогодний успех в Штутгарте, чтобы набрать как можно больше очков и сократить отставание в рейтинге от Арины Соболенко (№1), которая вынужденно пропускает турнир. Кроме того, лишних спорткаров не бывает, и в этом году повторный триумф может принести Елене ещё один автомобиль Porsche.

А вот Фернандес, несмотря на то, что уже пять лет находится в топе, впервые участвует на этих соревнованиях. В прошлые годы в Штутгарт она не приезжала, и это её первый опыт здесь.

В отличие от Елены, канадка провела тут уже две игры. Сначала обыграла Александру Эалу (№45) из Филиппин - 6:1, 6:4, а затем сломила сопротивление Зейнеп Сонмез (№79) из Турции - 6:7(2), 6:1, 7:6(5).

Рыбакина должна быть свежее Фернандес, ведь вчера она провела на корте всего 1 час и 14 минут, а Лейла затратила 3 часа и 9 минут. Тем более канадка выходила на корт позже, и времени на восстановление у неё было куда меньше.

Поэтому Елене вполне по силам провести качественный матч и одержать третью победу над Фернандес, что позволит ей вырваться вперёд в личном противостоянии. Лучшая из этой пары в полуфинале сыграет либо с полькой Игой Швёнтек (№3), либо с россиянкой Миррой Андреевой (№9).

Матч между Рыбакиной и Фернандес пройдёт сегодня, 17 апреля, последним запуском. Он начнётся примерно в 21:30 по казахстанскому времени.

