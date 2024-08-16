Громкой сенсацией обернулся матч казахстанки со второй ракеткой мира

Новости спорта Теннис WTA
Вчера 07:35
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Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№34) сенсационно завершила матч со второй ракеткой мира американкой Кори Гауфф на турнире серии WTA-1000 в Цинциннати (США), сообщают Vesti.kz.

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Соперницы играли в матче второго круга соревнований.

Первый сет остался за казахстанкой - 6:4, которая по ходу партии вела 3:1 и 4:2.

Во втором сете уже Гауфф оказалась сильнее - 6:2.

В решающей партии Гауфф сделала серьезную заявку на победу ведя в счете 2:1 и 4:2. Впрочем, Путинцевой удалось переломить ситуацию и сотворить сенсационный результат - 6:4.

Матч длился один час и 54 минуты. В третьем круге соревнований казахстанка сыграет с испанской теннисисткой Паулой Бадосой (№36). 

Отметим, что Путинцева также продолжает выступление на турнире в США в парном разряде. В дуэте с канадкой Лейлой Фернандес она вышла в 1/8 финала.

Добавим, что первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№4) сенсационно вылетела с турнира в Цинциннати, уступив партнерше Путинцевой Фернандес.

Метки:
Путинцева Юлия WTA США

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